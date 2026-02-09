- Дата публікації
У шапці-біні та олімпійській куртці: принцеса Анна з’явилася на Іграх в Італії
Принцеса Анна проводить час на Олімпійських іграх в Італії.
Її королівська Високість спостерігала за фіналом жіночого слоупстайлу у третій день зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілано-Кортіні, що проходив у сноупарку Лівіньо.
Принцеса вручила золоту медаль Матильді Гремо зі збірної Швейцарії після фіналу жіночих змагань зі слоупстайлу.
75-річна принцеса мала, як завжди дуже стриманий вигляд, одягнувши синю олімпійську куртку та світлу шапку-біні. У її вухах сяяли золоті сережки, а на обличчі зовсім не було макіяжу.
Раніше минулого тижня принцеса Анна відвідала прийом у консульстві напередодні старту Олімпіади, де зустрілася з дизайнеркою Донателлою Версаче.
Також на Олімпіаду 2026 приїхали члени нідерландської королівської родини — король Віллем-Олександр та королева Максима зі старшою дочкою принцесою Амалією. У Instagram вони діляться фотографіями та відео зі спортивних змагань.