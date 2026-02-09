ТСН у соціальних мережах

У шапці-біні та олімпійській куртці: принцеса Анна з’явилася на Іграх в Італії

Принцеса Анна проводить час на Олімпійських іграх в Італії.

Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Її королівська Високість спостерігала за фіналом жіночого слоупстайлу у третій день зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілано-Кортіні, що проходив у сноупарку Лівіньо.

Принцеса вручила золоту медаль Матильді Гремо зі збірної Швейцарії після фіналу жіночих змагань зі слоупстайлу.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

75-річна принцеса мала, як завжди дуже стриманий вигляд, одягнувши синю олімпійську куртку та світлу шапку-біні. У її вухах сяяли золоті сережки, а на обличчі зовсім не було макіяжу.

Раніше минулого тижня принцеса Анна відвідала прийом у консульстві напередодні старту Олімпіади, де зустрілася з дизайнеркою Донателлою Версаче.

Принцеса Анна та Донателла Версаче / © Getty Images

Принцеса Анна та Донателла Версаче / © Getty Images

Також на Олімпіаду 2026 приїхали члени нідерландської королівської родини — король Віллем-Олександр та королева Максима зі старшою дочкою принцесою Амалією. У Instagram вони діляться фотографіями та відео зі спортивних змагань.

Принцеса Амалія, королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Принцеса Амалія, королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

