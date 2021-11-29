У Шарлін проблеми з ментальним здоров'ям: князь Альбер II заявив, що поки що не може побачитися з дружиною

У Шарлін проблеми з ментальним здоров'ям: князь Альбер II заявив, що поки що не може побачитися з дружиною

Здоров'я княгині Шарлін викликає занепокоєння, і князь Альбер II вже не каже, що все гаразд.

Після повернення Шарлін до Монако з Південної Африки раніше цього місяця всі очікували, що княгиня повернеться до життя і буде, як раніше відвідувати різні заходи з чоловіком і дітьми. Але все пішло зовсім за іншим сценарієм.

Шарлін пробула у палаці кілька днів, після чого вирушила на лікування до клініки, ймовірно, до Швейцарії. Її чоловік князь Альбер II був змушений виступити перед пресою, він заявив, що Шарлін потребує спокою.

"Ми відвідаємо її там. Не в найближчі кілька днів, звичайно, але одразу, коли ми отримаємо медичний дозвіл. Ви знаєте, що таке лікування, ці періоди відпочинку, як правило, становлять кілька тижнів. Я не можу назвати вам будь-який встановлений період зараз, ми побачимо", — сказав князь Монако в коментарі журналу People. Схоже, психічний стан княгині викликає занепокоєння, і тому її відправили на лікування.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

Він не став підтверджувати, що Шарлін має проблеми з ментальним здоров'ям, але спростував, що це не онкологія і не COVID-19.

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Раніше діти княгині принц Жак та принцеса Габріелла підтримали свою матір на святкуванні Національного дня Монако. Вони вийшли на балкон палацу з плакатами, де було написано: "Мамо, ми сумуємо за тобою". А також нещодавно разом із батьком вони відвідали святкування сторіччя Міжнародної асоціації оптимісток, організації, мета якої – покращити життя жінок та дівчаток у всьому світі. Королівські близнюки посадили південноафриканське дерево під час церемонії, як данину поваги рідній країні Шарлін, пише Hello!

Князь Альбер ІІ з дітьми / Getty Images

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