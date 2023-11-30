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У шифоновій сукні та човниках: принцеса Беатріс зачарувала гарним аутфітом на світському вечорі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У шифоновій сукні та човниках: принцеса Беатріс зачарувала гарним аутфітом на світському вечорі

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Останнім часом принцеса Беатріс дедалі частіше виходить у світське суспільство зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Беатріс та Едоардо побували на зимовому галаконцерті Колективу з боротьби з рабством у Центрі мистецтв Баттерсі у Лондоні.

На принцесі цього вечора була чорна сукня міді з крепу і шифону від Self-portrait, зшита на індивідуальне замовлення, вартістю 500 доларів, зверху сукні на ній був чорний блейзер з поясом, що підкреслює талію. Беа також взула чорні замшеві туфлі з білим носом Nicholas Kirkwood, розпустила і красиво локонами уклала волосся і зробила вечірній макіяж.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Її чоловік Едоардо вибрав молочно-білий піджак із льону, білу сорочку та чорну краватку-метелика, до піджака підібрала чорні штани та чорні замшеві туфлі.

Галаконцерт також відвідала її молодша сестра принцеса Євгенія із чоловіком Джеком та мама дівчат – Сара Йоркська.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Getty Images
Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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