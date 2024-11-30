У шифоновій сукні та слінгбеках: королева Летиція в ніжному образі сходила до опери

Королівська пара Іспанії була присутня на прем'єрі опери "Тріттіко" з нагоди сторіччя від дня смерті Джакомо Пуччіні в палаці Еускальдуна в Більбао.
Королева Летиція цього разу обрала для виходу у світ шифонову сукню кольору екрю, розшиту паєтками від Teresa Helbig. Королева завершила образ елегантним і стриманим замшевим клатчем, який пасував до тону її сукні та взула туфлі-човники з відкритою п'ятою та невисокими підборами, підібраними також до тону сукні.
У вухах Летиція мала розкішні сережки Oriansa Golden від валенсійського бренду Sure Jewels з 18-каратного золота, а на пальці була каблучка Coreterno. Волосся вона розпустила та зробила вечірній макіяж.
Король Філіп VI був у чорному костюмі в тонку смужку, білій сорочці та волошковій краватці у дрібну білу цятку.
Минулого свого виходу королева Летиція викликала фурор трикотажною сукнею сливового кольору, коли сяяла на церемонії в Севільї.
Читайте також:
- У total black луку: стильна королева Летиція відвідала церемонію у Мадриді
- У чорній сорочці та бордовому костюмі: королева Летиція натякає, що сумує за жертвами повені в Іспанії
- Вже носила його раніше: королева Летиція з'явилася на аудієнції у зручному штанному костюмі