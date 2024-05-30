У шифоновій сукні та з величезною квіткою на голові: королева Максима відвідала коледж

Її Величність відвідала п'яту річницю спеціалізованої школи програмування Codam Coding College в Амстердамі. Codam — це освітній інститут розробки програмного забезпечення, який прагне зробити технічну освіту більш доступною для недостатньо представлених груп, включаючи жінок і молодих людей, які не мають початкової кваліфікації.

53-річна Максима поспілкувалася зі студентами та педагогами коледжу, а у своїй промові зробила акцент на силу технологій.

Максима приїхала на зустріч у шифоновій сукні з об'ємними рукавами та зав'язками на грудях, до якої підібрала обідок із великою квіткою, шкіряні рукавички до тону, замшевий клатч та туфлі-човники на підборах із замші. Погода видалася трохи дощовою і трохи намочила вбрання королеви.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Також Максима зробила макіяж, зібрала волосся в зачіску, одягла сережки краплеподібної форми та каблучку з великим діамантом, а також кілька своїх улюблених браслетів на зап'ястя.

Днем раніше королева відвідала благодійну організацію з охорони психічного здоров'я на півночі Нідерландів, де сяяла у бірюзовому штанному костюмі та білому топі під ним.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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