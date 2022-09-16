У широких джинсах та жакеті-сорочці: Олена Зеленська відвідала школу в Ірпені

Перша леді України з очільницею Єврокомісії побували в освітніх закладах Ірпеня.

Олена Зеленська разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн відвідали Ірпінь. Вони побували в місцевих школах, які постраждали від російських окупантів.

Олена Зеленська і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Instagram Олени Зеленської

На своїй сторінці в Instagram перша леді опублікувала знімки та відео з їхнього візиту.

"Лише вчора Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн @ursulavonderleyen оголосила про рішення ЄК виділити 100 млн євро для відбудови українських шкіл у межах плану швидкого відновлення Fast Recovery Plan. Ми говорили про це з нею у Страсбурзі, куди пані Президентка запросила мене для участі в оголошенні щорічної Доповіді про становище Європейського Союзу.

А сьогодні ми разом з Урсулою фон дер Ляєн вже в Ірпені – вона може на власні очі побачити, які саме заклади освіти постраждали", – написала Олена.

Дружина президента зазначила, що кошти ЄС допоможуть нам відбудувати 74 такі школи, як ці в Ірпені.

"Це означатиме, що ми зможемо повернути дітям не лише навчання, а й нормальний ритм життя, плани, перспективи, мрії – все, що називається словом "майбутнє", – додала вона.

Олена Зеленська і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська обрала для свого аутфіту чорний топ, сірий жакет-сорочку із накладними кишенями і широкі вкорочені джинси. Вбрання вона доповнила чорними лоферами.

Олена Зеленська і Урсула фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн одягла верх у колір українського прапора: синій жакет і жовтий топ. Лук вона доповнила чорними штанями і чорним взуттям.

Олена Зеленська і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, у межах свого візиту президентка Єврокомісії зустрілася з Володимиром Зеленським.

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