Суспільство
39
1 хв

У шкіряній спідниці та чоботах у зміїний принт: королева Максима продемонструвала гарний осінній аутфіт

Королева Нідерландів відвідала навчальний центр Культурного фонду «Реставрація та інновації у будівництві», де молоді люди навчаються традиційним ремеслам, таким як обробка дерева та різьблення по каменю.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Повернувшись до Нідерландів після кількох днів, проведених у Нью-Йорку на Асамблеї ООН, Максима вже оновлює свій осінній гардероб одягом для холодної погоди.

Вчора королева відвідала місто Хенгело в провінції Оверейссел на сході Нідерландів і обрала для появи на публіці образ осінніх відтінків. На ній була блузка та спідниця міді зі штучної шкіри від Natan Сouture, в руках клатч із зміїної шкіри в коричневих тонах, а взула Максима високі брудно-зелені чоботи на підборах, частково декоровані зміїним принтом. У королеви був яскравий манікюр, заручальна каблучка на пальці і розпущене біляве волосся.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

У королівському Instagram поділилися відео із заходу.

Нагадаємо, після повернення зі США королева Максима зі своїм чоловіком королем Віллемом-Олександром встигли з’їздити до Франції. Там монарша особа з’явилася в луку у стилі француженки.

