ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

У шкіряній спідниці та з каблучкою від українського бренду: Меган Маркл відвідала саміт у Вашингтоні

Герцогиня Сассекська виступила на саміті найвпливовіших жінок журналу Fortune у Вашингтоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Меган поспілкувалася з Елісон Шонтелл, головною редакторкою та директоркою з контенту журналу Fortune. На сесії під назвою «Вплив нового рівня: бесіда з Меган, герцогинею Сассекської» Елісон поставила запитання про співпрацю з Netflix.

«Тоді у нас із чоловіком був спільний контракт із Netflix, схожий на контракт Higher Ground та Обами. Коли він добіг кінця, його продовження — що було неймовірною ознакою міцності нашого партнерства — тепер стало угодою про право першого вибору. Це також цікаво, тому що дає нам гнучкість: ми можемо спочатку звернутися до наших партнерів, а потім одночасно придбати контент, який може не підійти Netflix, але знайде застосування ще десь», — цитує бесіду журнал People.

Елісон Шонтел і Меган Маркл / © Getty Images

Елісон Шонтел і Меган Маркл / © Getty Images

Шонтел також запитала, чи повернеться серіал про її стиль життя «З любов’ю, Меган» з третім сезоном на Netflix.

На що Меган відповіла: Ну, святковий випуск вийде в листопаді. Він справді гарний». «Вісім епізодів у двох сезонах — це величезна праця», — додала вона. Меган також натякнула, що у святковому випуску будуть показані методи пакування подарунків.

Під час зустрічі Меган розмірковувала про важливість підтримки жінок у бізнесі.

Елісон Шонтел і Меган Маркл / © Getty Images

Елісон Шонтел і Меган Маркл / © Getty Images

«І як жінки, коли ми підтримуємо одна одну, ми не просто підтримуємо одна одну у житті. Ми підтримуємо спадщину одна одної», — сказала вона. І це дуже важливо. Підтримуючи або інвестуючи в іншу жінку-засновницю, я вкладаюся в те, що вона зробить для культури, для свого бізнесу, у спадок, який вона залишить, і в те, як цей бренд, якщо це бренд споживчих товарів, буде представлений у будинках людей. Тому це принципово важливо, і я не думаю, що нам слід уникати цієї розмови. Я думаю, що ми маємо разом її активно розвивати», — підсумувала герцогиня Сассекська.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня з’явилася на заході в італійській спідниці з веганської шкіри від Brochuwalker за 399 доларів та блузці до тону, взула світлі замшеві туфлі із застібками навколо щиколотки. Волосся Меган розпустила і зачесала назад, зробила гарний макіяж та нюдовий манікюр. У її вухах сяяли золоті сережки, а на пальцях було помічено нову прикрасу від українського бренду Guzema — пласку каблучку-тріо з жовтого золота з розсипом дрібних діамантів вартістю 84 600 доларів. Це не вперше герцогиня Сассекська одягає прикраси від українського бренду, раніше ми вже бачили на ній дві пари сережок від Guzema Jewelry.

Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie