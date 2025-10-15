У шкіряній спідниці та з каблучкою від українського бренду: Меган Маркл відвідала саміт у Вашингтоні

Меган Маркл / © Getty Images

Меган поспілкувалася з Елісон Шонтелл, головною редакторкою та директоркою з контенту журналу Fortune. На сесії під назвою «Вплив нового рівня: бесіда з Меган, герцогинею Сассекської» Елісон поставила запитання про співпрацю з Netflix.

«Тоді у нас із чоловіком був спільний контракт із Netflix, схожий на контракт Higher Ground та Обами. Коли він добіг кінця, його продовження — що було неймовірною ознакою міцності нашого партнерства — тепер стало угодою про право першого вибору. Це також цікаво, тому що дає нам гнучкість: ми можемо спочатку звернутися до наших партнерів, а потім одночасно придбати контент, який може не підійти Netflix, але знайде застосування ще десь», — цитує бесіду журнал People.

Елісон Шонтел і Меган Маркл / © Getty Images

Шонтел також запитала, чи повернеться серіал про її стиль життя «З любов’ю, Меган» з третім сезоном на Netflix.

На що Меган відповіла: Ну, святковий випуск вийде в листопаді. Він справді гарний». «Вісім епізодів у двох сезонах — це величезна праця», — додала вона. Меган також натякнула, що у святковому випуску будуть показані методи пакування подарунків.

Під час зустрічі Меган розмірковувала про важливість підтримки жінок у бізнесі.

Елісон Шонтел і Меган Маркл / © Getty Images

«І як жінки, коли ми підтримуємо одна одну, ми не просто підтримуємо одна одну у житті. Ми підтримуємо спадщину одна одної», — сказала вона. І це дуже важливо. Підтримуючи або інвестуючи в іншу жінку-засновницю, я вкладаюся в те, що вона зробить для культури, для свого бізнесу, у спадок, який вона залишить, і в те, як цей бренд, якщо це бренд споживчих товарів, буде представлений у будинках людей. Тому це принципово важливо, і я не думаю, що нам слід уникати цієї розмови. Я думаю, що ми маємо разом її активно розвивати», — підсумувала герцогиня Сассекська.

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня з’явилася на заході в італійській спідниці з веганської шкіри від Brochuwalker за 399 доларів та блузці до тону, взула світлі замшеві туфлі із застібками навколо щиколотки. Волосся Меган розпустила і зачесала назад, зробила гарний макіяж та нюдовий манікюр. У її вухах сяяли золоті сережки, а на пальцях було помічено нову прикрасу від українського бренду Guzema — пласку каблучку-тріо з жовтого золота з розсипом дрібних діамантів вартістю 84 600 доларів. Це не вперше герцогиня Сассекська одягає прикраси від українського бренду, раніше ми вже бачили на ній дві пари сережок від Guzema Jewelry.