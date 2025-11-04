У шкіряній сукні і туфлях до тону: королева Максима сходила до клубу в ефектному образі

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність побувала в клубі The Offline Club — це соціальне підприємство, орієнтоване на створення реальних зв’язків, де люди можуть зустрічатися без телефонів, влаштовувати вечірки, грати в ігри та проводити час у тиші.

Під час зустрічі королева Максима приєдналася до Hangouts and Offline Reading Party, під час якої учасники усвідомлено виходять із мережі, щоб відчути умиротворення, творчість та людяність. Королева Максима також поговорила з організаторами та постійними учасниками про важливість офлайн-соціальних зв’язків та про те, як The Offline Club допомагає людям більш усвідомлено використовувати цифрові технології.

Королева Максима / © Getty Images

На зустрічі Максима з’явилася у шкіряній сукні від Massimo Dutti болотяного кольору, яку одягла поверх білої сорочки та підібрала їй до тону туфлі Gianvito Rossi та клатч Bottega Veneta. Її образ доповнювали сережки Olympia Babylonia, браслет Dinh Van та каблучка Olympia Babylonia на пальці. Також Максима зробила улюблений червоний манікюр, просте укладання та легкий макіяж.

