Суспільство
126
1 хв

У шкіряній сукні та в компанії бойфренда: принцеса Монако на вечері в Парижі

Монакська принцеса, племінниця князя Альбера II, вийшла у світ зі своїм коханим.

Ольга Кузьменко
Принцеса Александра та Бен Сільвестр

Принцеса Александра та Бен Сільвестр / © Getty Images

Молодша дочка принцеси Кароліни (старшої дочки княгині Грейс Келлі та князя Реньє III) та Ернста Августа, принца Ганноверського — Александра та її коханий Бен Сільвестр Штраутманн, відвідали вечерю «Societe Des Amis Du Musee D’Orsay» у Парижі.

Принцеса одягла для цього виходу сукню з чорним трикотажним верхом у рубчик і шкіряною максіспідницею, взула замшеві туфлі на підборах і взяла з собою чорну шкіряну сумку. Александра зробила мінімалістичний макіяж, розпустила волосся, а з прикрас доповнила образ сережками-кільцями, золотим браслетом на зап’ясті та темно-червоним манікюром.

Принцеса Александра і Бен Сільвестр / © Getty Images

Принцеса Александра і Бен Сільвестр / © Getty Images

Бен Сільвестр обрав для світської появи темно-синій класичний костюм, сорочку та краватку, і взув туфлі.

Влітку, нагадаємо, пара відвідувала літній бал у Музеї декоративно-ужиткового мистецтва в Парижі. Тоді принцеса була в чорній сукні силуету «русалка», розшитій камінням і на тонких бретельках, що підкреслює її декольте.

126
