У шкіряному костюмі з перфорацією: Меланія Трамп зустрілася з королевою Каміллою в бібліотеці
Для зустрічі та невеличкої екскурсії перша леді обрала вбрання з жакетом і спідницею.
У межах свого візиту до Великої Британії Меланія Трамп також зустрілася з королевою Каміллою в Королівській бібліотеці у Віндзорському замку.
Там перша леді США змогла роздивитися з близька справжні скарби, які століттями зберігаються в стінах замку: поему, написану покійною королевою Єлизаветою I, та анотований примірник «Другого фоліо» Вільяма Шекспіра.
Також Меланія і Камілла розглянули інші особливі деталі в колекції бібліотеки та мило поспілкувалися.
Меланія одягла для екскурсії коричневий костюм із жакетом і спідницею-олівцем, прикрашені перфорацією. Також 55-річна перша леді носила ефектні туфлі на підборах.
Ну і звичайно ж, за традицією, король і королева сфотографувалися в холі замку зі своїми гостями.
Того самого дня Трамп вирушив також у Чекерс для зустрічі з прем’єр-міністром. Це останній день другого державного візиту президента Трампа до Великої Британії; попередній відбувся 2019 року, під час його першого президентського терміну.