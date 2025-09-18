У шкіряному костюмі з перфорацією: Меланія Трамп зустрілася з королевою Каміллою в бібліотеці

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

У межах свого візиту до Великої Британії Меланія Трамп також зустрілася з королевою Каміллою в Королівській бібліотеці у Віндзорському замку.

Там перша леді США змогла роздивитися з близька справжні скарби, які століттями зберігаються в стінах замку: поему, написану покійною королевою Єлизаветою I, та анотований примірник «Другого фоліо» Вільяма Шекспіра.

Також Меланія і Камілла розглянули інші особливі деталі в колекції бібліотеки та мило поспілкувалися.

Меланія одягла для екскурсії коричневий костюм із жакетом і спідницею-олівцем, прикрашені перфорацією. Також 55-річна перша леді носила ефектні туфлі на підборах.

Ну і звичайно ж, за традицією, король і королева сфотографувалися в холі замку зі своїми гостями.

Того самого дня Трамп вирушив також у Чекерс для зустрічі з прем’єр-міністром. Це останній день другого державного візиту президента Трампа до Великої Британії; попередній відбувся 2019 року, під час його першого президентського терміну.