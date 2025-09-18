ТСН у соціальних мережах

У шкіряному костюмі з перфорацією: Меланія Трамп зустрілася з королевою Каміллою в бібліотеці

Для зустрічі та невеличкої екскурсії перша леді обрала вбрання з жакетом і спідницею.

Меланія Трамп і королева Камілла

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

У межах свого візиту до Великої Британії Меланія Трамп також зустрілася з королевою Каміллою в Королівській бібліотеці у Віндзорському замку.

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

Там перша леді США змогла роздивитися з близька справжні скарби, які століттями зберігаються в стінах замку: поему, написану покійною королевою Єлизаветою I, та анотований примірник «Другого фоліо» Вільяма Шекспіра.

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

Також Меланія і Камілла розглянули інші особливі деталі в колекції бібліотеки та мило поспілкувалися.

Меланія одягла для екскурсії коричневий костюм із жакетом і спідницею-олівцем, прикрашені перфорацією. Також 55-річна перша леді носила ефектні туфлі на підборах.

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

Ну і звичайно ж, за традицією, король і королева сфотографувалися в холі замку зі своїми гостями.

Меланія Трамп, Дональд Трамп, королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Меланія Трамп, Дональд Трамп, королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Того самого дня Трамп вирушив також у Чекерс для зустрічі з прем’єр-міністром. Це останній день другого державного візиту президента Трампа до Великої Британії; попередній відбувся 2019 року, під час його першого президентського терміну.

