У шкіряному топі та штанях-кльош: стильна королева Летиція відвідала світський захід

Королева Летиція

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Королева була присутня на фіналі іберо-американського конкурсу наукових монологів «Solo de Ciencia», мета якого — «залучати та навчати дослідників поширенню наукових знань із ранніх етапів їхньої професійної кар’єри», як повідомляється на сайті королівського двору.

Летиція з’явилася на публіці в образі total black, одягнувши структурований топ зі штучної шкіри з короткими рукавами і підплічниками, який доповнила відповідними штанями прямого крою і стягнутою талією і чорними туфлями-човниками на підборах. У королеви було розпущене волосся, вона зробила насичений макіяж, одягла золоті сережки-кільця у вуха і свою улюблену каблучку від Coreterno.

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У Instagram іспанської королівської родини поділилися знімками із заходу.

Нагадаємо, днями король Філіп VI та королева Летиція відвідували місто Гваделупе, де Її Величність з’явилася в новій сукні-сорочці у квітковий принт.

Королева Летиція і король Філіп VI у місті Гваделупі / © Instagram іспанської королівської родини