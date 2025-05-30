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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
490
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1 хв

У шкіряному топі та штанях-кльош: стильна королева Летиція відвідала світський захід

Королева Летиція взяла участь у Національному фіналі наукових монологів Solo De Ciencia у Circulo de las Bellas Artes у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція

Королева була присутня на фіналі іберо-американського конкурсу наукових монологів «Solo de Ciencia», мета якого — «залучати та навчати дослідників поширенню наукових знань із ранніх етапів їхньої професійної кар’єри», як повідомляється на сайті королівського двору.

Летиція з’явилася на публіці в образі total black, одягнувши структурований топ зі штучної шкіри з короткими рукавами і підплічниками, який доповнила відповідними штанями прямого крою і стягнутою талією і чорними туфлями-човниками на підборах. У королеви було розпущене волосся, вона зробила насичений макіяж, одягла золоті сережки-кільця у вуха і свою улюблену каблучку від Coreterno.

(гортайте фото праворуч)

У Instagram іспанської королівської родини поділилися знімками із заходу.

Нагадаємо, днями король Філіп VI та королева Летиція відвідували місто Гваделупе, де Її Величність з’явилася в новій сукні-сорочці у квітковий принт.

Королева Летиція і король Філіп VI у місті Гваделупі / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція і король Філіп VI у місті Гваделупі / © Instagram іспанської королівської родини

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