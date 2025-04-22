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У шкіряному тренчі з поясом: красива Меланія Трамп з'явилася з чоловіком на великодніх святкуваннях
54-річна перша леді США у стильному луку взяла почитала дітям книжку і взяла участь у катанні великодніх яєць.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп влаштували у Білому домі великодні святкування. Спочатку вони з’явилися на балконі Блакитної кімнати, звідки Трамп виголосив промову.
Потім подружжя взяло участь у традиційних змаганнях із катання яєць Easter Egg Roll на Південній галявині. Вони свистіли у свитки, а діти за допомогою дерев’яних ложок перекочували великодні яйця галявиною.
А ще цього дня перша леді прочитала дітям тематичну книжку Мерилін Садлер «Зайчик із великим серцем».
Меланія з’явилася на святкуваннях у стильному аутфіті. На ній був шкіряний двобортний тренч ванільного відтінку із ґудзиками в тон від канадського бренду Mackage. Талію вона підкреслила шкіряним поясом.
Образ пані Трамп доповнила незвичною для неї моделлю взуття — світлими лакованими туфлями із золотими пряжками від французького бренду Roger Vivier.
Перша леді зробила укладання з локонами, улюблений макіяж смокі-айс і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — каблучками з камінням.
Трамп був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку.
Нагадаємо, Меланія Трамп на щорічному обіді першої леді у Музеї Конгресового клубу у Вашингтоні постала у білому штанному костюмі від Dior і блідо-рожевій блузці з бантом від швейцарського бренду Akris.