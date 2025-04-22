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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У шкіряному тренчі з поясом: красива Меланія Трамп з'явилася з чоловіком на великодніх святкуваннях

54-річна перша леді США у стильному луку взяла почитала дітям книжку і взяла участь у катанні великодніх яєць.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меланія і Дональд Трампи

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп влаштували у Білому домі великодні святкування. Спочатку вони з’явилися на балконі Блакитної кімнати, звідки Трамп виголосив промову.

/ © Associated Press

© Associated Press

Потім подружжя взяло участь у традиційних змаганнях із катання яєць Easter Egg Roll на Південній галявині. Вони свистіли у свитки, а діти за допомогою дерев’яних ложок перекочували великодні яйця галявиною.

/ © Associated Press

© Associated Press

А ще цього дня перша леді прочитала дітям тематичну книжку Мерилін Садлер «Зайчик із великим серцем».

/ © Associated Press

© Associated Press

Меланія з’явилася на святкуваннях у стильному аутфіті. На ній був шкіряний двобортний тренч ванільного відтінку із ґудзиками в тон від канадського бренду Mackage. Талію вона підкреслила шкіряним поясом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ пані Трамп доповнила незвичною для неї моделлю взуття — світлими лакованими туфлями із золотими пряжками від французького бренду Roger Vivier.

/ © Associated Press

© Associated Press

Перша леді зробила укладання з локонами, улюблений макіяж смокі-айс і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — каблучками з камінням.

/ © Associated Press

© Associated Press

Трамп був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп на щорічному обіді першої леді у Музеї Конгресового клубу у Вашингтоні постала у білому штанному костюмі від Dior і блідо-рожевій блузці з бантом від швейцарського бренду Akris.

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