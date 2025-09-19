ТСН у соціальних мережах

У шкіряному жакеті і джинсах: Бріжит Макрон відвідала художню інсталяцію у Парижі

Перша леді Франції вдало поєднала у своєму образі шкіру і денім.

Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон відвідала у Парижі художню інсталяцію JR, яку організували, щоб вшанувати пам’ять жертв у дорожньо-транспортних пригодах.

Перша леді з’явилася там у стильному луку. На ній був чорний шкіряний жакет із великими накладними кишенями, чорний топ і сині джинси скіні з чорним шкіряним поясом.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Аутфіт Макрон доповнила чорними ботильйонами на підборах від Christian Louboutin, об’ємною перукою, чорними сонцезахисними окулярами, цікавою срібною каблучкою і годинником із чорним ремінцем.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Нагадаємо, Бріжит Макрон у костюмі кольору слонової кістки і з букетом квітів постала на діловій зустрічі.

