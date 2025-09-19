- Дата публікації
У шкіряному жакеті і джинсах: Бріжит Макрон відвідала художню інсталяцію у Парижі
Перша леді Франції вдало поєднала у своєму образі шкіру і денім.
Бріжит Макрон відвідала у Парижі художню інсталяцію JR, яку організували, щоб вшанувати пам’ять жертв у дорожньо-транспортних пригодах.
Перша леді з’явилася там у стильному луку. На ній був чорний шкіряний жакет із великими накладними кишенями, чорний топ і сині джинси скіні з чорним шкіряним поясом.
Аутфіт Макрон доповнила чорними ботильйонами на підборах від Christian Louboutin, об’ємною перукою, чорними сонцезахисними окулярами, цікавою срібною каблучкою і годинником із чорним ремінцем.
