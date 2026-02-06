У шкіряному жакеті та класичних штанях: королева Матильда з’явилася на заході

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність приїхала до Центру підтримки жертв сексуального насильства (CPVS) у Лоделінсарті.

Жертви сексуального насильства отримують там всебічну підтримку, включаючи медичну допомогу, юридичну допомогу та психологічну підтримку, у комфортній та поважній обстановці, яка визнає їхні страждання.

Королева одягла короткий шкіряний жакет червоного кольору у поєднанні із сірими класичними штанями зі стрілками та шкіряними туфлями-човниками на підборах. Вона також тримала під пахвою сірий замшевий клатч, а образ доповнила каблучкою з сапфіром, золотим браслетом на зап’ястя і золотим годинником.

Матильда мала її фірмове укладання, легкий макіяж на обличчі і у вухах великі сережки-кліпси.

Нагадаємо, раніше ми показували кумедне фото королеви Матильди та королеви Максими, коли обидві дами з’явилися на заході в однакових пальтах.