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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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382
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1 хв

У шкіряному жакеті від Louis Vuitton: Бріжит Макрон зустрічала гостей біля Єлисейського палацу

Президентське подружжя Франції вітало президента і першу леді Еквадору, які приїхали до Парижа з офіційним візитом.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон приймали у себе в гостях, у Єлисейському палаці, президента Еквадору Даніеля Нобоа з дружиною Лавінією Вальбонезі, які з офіційним візитом приїхали до Парижа.

Еммануель і Бріжит Макрони, Даніель Нобоа і Лавінія Вальбонезі / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони, Даніель Нобоа і Лавінія Вальбонезі / © Getty Images

Перша леді Франції продемонструвала там стильний образ. На ній була біла сорочка і чорний шкіряний жакет із білою облямівкою і великими накладними кишенями від її улюбленого бренду Louis Vuitton. Верх дружина президента скомбінувала з чорними штанями, злегка розкльошеними донизу, зі стрілками.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Вбрання Бріжит доповнила чорними гостроносими ботильйонами. У неї була об’ємна перука, макіяж смокі-айс і французький манікюр. Руки вона прикрасила каблучками з великим камінням.

Нагадаємо, Бріжит Макрон одягла на вечерю чорний костюм з короткою спідницею, яка підкреслила її стрункі ноги.

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