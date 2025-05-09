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У шкіряному жакеті від Louis Vuitton: Бріжит Макрон зустрічала гостей біля Єлисейського палацу
Президентське подружжя Франції вітало президента і першу леді Еквадору, які приїхали до Парижа з офіційним візитом.
Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон приймали у себе в гостях, у Єлисейському палаці, президента Еквадору Даніеля Нобоа з дружиною Лавінією Вальбонезі, які з офіційним візитом приїхали до Парижа.
Перша леді Франції продемонструвала там стильний образ. На ній була біла сорочка і чорний шкіряний жакет із білою облямівкою і великими накладними кишенями від її улюбленого бренду Louis Vuitton. Верх дружина президента скомбінувала з чорними штанями, злегка розкльошеними донизу, зі стрілками.
Вбрання Бріжит доповнила чорними гостроносими ботильйонами. У неї була об’ємна перука, макіяж смокі-айс і французький манікюр. Руки вона прикрасила каблучками з великим камінням.
Нагадаємо, Бріжит Макрон одягла на вечерю чорний костюм з короткою спідницею, яка підкреслила її стрункі ноги.