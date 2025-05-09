У шкіряному жакеті від Louis Vuitton: Бріжит Макрон зустрічала гостей біля Єлисейського палацу

Бріжит Макрон / © Getty Images

Реклама

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон приймали у себе в гостях, у Єлисейському палаці, президента Еквадору Даніеля Нобоа з дружиною Лавінією Вальбонезі, які з офіційним візитом приїхали до Парижа.

Еммануель і Бріжит Макрони, Даніель Нобоа і Лавінія Вальбонезі / © Getty Images

Перша леді Франції продемонструвала там стильний образ. На ній була біла сорочка і чорний шкіряний жакет із білою облямівкою і великими накладними кишенями від її улюбленого бренду Louis Vuitton. Верх дружина президента скомбінувала з чорними штанями, злегка розкльошеними донизу, зі стрілками.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Вбрання Бріжит доповнила чорними гостроносими ботильйонами. У неї була об’ємна перука, макіяж смокі-айс і французький манікюр. Руки вона прикрасила каблучками з великим камінням.

Реклама

Нагадаємо, Бріжит Макрон одягла на вечерю чорний костюм з короткою спідницею, яка підкреслила її стрункі ноги.