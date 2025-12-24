У шкірянці і з червоним манікюром: прессекретарка Трампа разом із чоловіком сходила на матч з американського футболу

Керолайн Левітт із чоловіком / © Associated Press

Папараці заскочили прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт на грі з американського футболу між армією та флотом NCAA на стадіоні M&T Bank у Балтиморі.

Фотографи зазнімкували милий момент, як Керолайн робила селфі разом зі своїм чоловіком — 60-річним бізнесменом Ніколасом Річчіо, до якого вона ніжно притулилася. Подружжя усміхалося і мало щасливий вигляд.

Левітт була одягнена у чорну шкірянку. Вона зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і червоний манікюр.

На Річчіо був синій піджак, світло-блакитна сорочка, сіро-синя краватка з принтом і чорно-білий шарф.

Нагадаємо, Керолайн Левітт у гламурному леопардовому пальті вийшла до журналістів, щоб дати телевізійне інтерв’ю біля Білого дому.