- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкірянці і з червоним манікюром: прессекретарка Трампа разом із чоловіком сходила на матч з американського футболу
28-річна Керолайн Левітт зі своїм коханим прийшла на спортивну гру.
Папараці заскочили прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт на грі з американського футболу між армією та флотом NCAA на стадіоні M&T Bank у Балтиморі.
Фотографи зазнімкували милий момент, як Керолайн робила селфі разом зі своїм чоловіком — 60-річним бізнесменом Ніколасом Річчіо, до якого вона ніжно притулилася. Подружжя усміхалося і мало щасливий вигляд.
Левітт була одягнена у чорну шкірянку. Вона зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і червоний манікюр.
На Річчіо був синій піджак, світло-блакитна сорочка, сіро-синя краватка з принтом і чорно-білий шарф.
Нагадаємо, Керолайн Левітт у гламурному леопардовому пальті вийшла до журналістів, щоб дати телевізійне інтерв’ю біля Білого дому.