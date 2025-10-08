- Дата публікації
У шкірянці та прямих джинсах: онука Грейс Келлі відвідала показ Chanel у Парижі
Племінниця князя Монако Альбера II — Шарлотта Казірагі — з’явилася на Тижні моди в Парижі.
39-річна монакська журналістка та амбасадорка Дому Chanel відвідала показ жіночого одягу Chanel Весна/Літо 2026 у межах Паризького тижня моди.
Перед камерами фотографів Шарлотта Казірагі з’явилася у чорному топі, прямих чорних джинсах та шкіряній куртці бордового кольору. Взута знаменитість була в шкіряні туфлі на підборах, а її образ доповнювала підвіска на шиї, кілька браслетів на зап’ястях, каблучки на пальцях і насичений колір манікюру. Шарлотта зробила недбале укладання та легкий макіяж, що підкреслює її природну красу.
Не менш розкішною на показі видалася 51-річна акторка Пенелопа Крус. Вона одяглася в чорну шкіряну куртку, чорний топ і світлі штани вільного крою, була в туфлях на високих підборах і в руках тримала мініатюрну сумку від Chanel.