У шкіряних лосинах і пітонових чоботах: Меланія Трамп передала музею свою інавгураційну сукню

Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

Меланія Трамп передала свою сукню, в якій вона з’явилася на інавгураційному балу у 2025 року Національному музею американської історії Смітсонівського інституту. Вона взяла участь у презентації цього вбрання, яке тепер експонується із вбраннями колишніх перших леді — Мері Лінкольн, Жаклін Кеннеді та Мішель Обами.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Сукню для інавгураційного балу для пані Трамп пошив дизайнер Ерве П’єр. Це елегантна біла сукня максі без бретельок, прикрашена чорною стрічкою по всій довжині.

Сукня Меланії Трамп / © Associated Press

До вбрання прикріплена репродукція діамантової брошки 1955 року від бренду Harry Winston — з оригіналом такої брошки перша леді була на балу.

Реклама

Сукня Меланії Трамп / © Associated Press

Для заходу в музеї Меланія обрала досить дивний для такої події образ. На ній було чорне вкорочене двобортне пальто з широкими лацканами від Bottega Veneta, чорний светр із високою горловиною, чорні шкіряні лосини і чорні чоботи з пітоновим тисненням від Christian Louboutin.

Меланія Трамп / © Associated Press

У першої леді було гарне укладання з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп одягла на офіційну вечерю блискучі срібні штани замість сукні.