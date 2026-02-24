- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 240
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкіряних лосинах і пітонових чоботах: Меланія Трамп передала музею свою інавгураційну сукню
Перша леді здивувала вибором свого луку для заходу в музеї.
Меланія Трамп передала свою сукню, в якій вона з’явилася на інавгураційному балу у 2025 року Національному музею американської історії Смітсонівського інституту. Вона взяла участь у презентації цього вбрання, яке тепер експонується із вбраннями колишніх перших леді — Мері Лінкольн, Жаклін Кеннеді та Мішель Обами.
Сукню для інавгураційного балу для пані Трамп пошив дизайнер Ерве П’єр. Це елегантна біла сукня максі без бретельок, прикрашена чорною стрічкою по всій довжині.
До вбрання прикріплена репродукція діамантової брошки 1955 року від бренду Harry Winston — з оригіналом такої брошки перша леді була на балу.
Для заходу в музеї Меланія обрала досить дивний для такої події образ. На ній було чорне вкорочене двобортне пальто з широкими лацканами від Bottega Veneta, чорний светр із високою горловиною, чорні шкіряні лосини і чорні чоботи з пітоновим тисненням від Christian Louboutin.
У першої леді було гарне укладання з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.
Нагадаємо, Меланія Трамп одягла на офіційну вечерю блискучі срібні штани замість сукні.