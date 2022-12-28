У шкіряних штанях і кедах: Джилл Байден у повсякденному луку поїхала на острів у Карибському морі

Президентське подружжя з родиною зустріне Новий рік на Американських Віргінських островах.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили в об'єктив фотографів, коли йшли на борт Marine One на південній галявині Білого дому у Вашингтоні. Вони із сім'єю вирушили на острів Санта-Крус у Карибському морі, Американські Віргінські острови, щоб там відсвяткувати Новий рік.
Разом із президентським подружжям були їхні діти і онуки, з якими вони робили селфі.
Для перельоту перша леді обрала повсякденний образ. На ній були чорний жакет, шкіряні чорні штани і білі кеди. Навколо шиї Джилл обмотала блакитний шарф.
Джо був одягнений у темно-синій костюм, світлу сорочку і чорні туфлі.
Нагадамо, Джо і Джилл Байдени із нагоди Різдва відправили подарунки українським онкохворим дітям, які лікуються нині у Штатах.
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