У шкіряних штанях і стильних кедах: 70-річна Джилл Байден повернулася до Білого дому

Перша леді вибрала незвичайний образ для перельоту.

Президента США Джо Байдена і першу леді сфотографували 4 червня біля Білого дому, куди вони поверталися після невеликого відпочинку в місті Регобот-Біч. Президентське подружжя провело кілька днів разом з родиною у своєму будинку, щоб відсвяткувати 70-й день народження Джилл Байден 3 червня.

Джилл Байден / Associated Press

Для польоту на президентському літаку перша леді вибрала простий і зручний аутфіт, в якому поєднала чорні шкіряні штани, кеди і подовжену смугасту сорочку. Завершив лук Джилл Байден чорний двобортний блейзер із золотими ґудзиками. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на шиї висіла улюблена підвіска зі словом "мама".

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Для перельотів перша леді часто вибирає подібні образи. Не так давно її сфотографували в джинсах і чорних балетках, які вона поєднувала з цим же блейзером. Вигляд вона мала дуже стильний.

Джилл Байден з сім'єю / Getty Images

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Стильні образи першої леді США Джилл Байден (47 фото)

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