У шкіряних штанях і в обіймах красунчика: Бріжит Макрон сфотографували на фешнпоказі Louis Vuitton

Перша леді Франції часто обирає для свої луків вбрання від французького Дому моди авторства Геск’єра.

Бріжит Макрон стала почеснею гостею на показі колекції осінь/зима 2025-2026 бренду Louis Vuitton. Фотографи зазнімкували, як до неї підійшов креативний директор жіночих колекцій Модного дому Ніколя Геск’єра, з яким вона давно добре товаришує, і вони обійнялися.

Ніколя Геск’єра і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

На фешншоу перша леді з'явилася у стильному аутфіті. На ній був синій приталений жакет і чорні шкіряні штани, які вона скомбінувала з чорними ботильйонами з фірмовою монограмою бренду і на шпильках.

Ніколя Геск’єра і Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Бріжит зробила елегантну зачіску з пучком і завершила лук лаконічними сережками і каблучками з камінням.

Ніколя Геск’єра і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у сукні з тигровим принтом і ботфортах на шпильках постала на показі бренду Stella McCartney.

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