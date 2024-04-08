У шкіряних штанях та блискучому жакеті: стильна княгиня Шарлін сходила з чоловіком до ресторану

Подружжя відвідало новий ресторан Amazonico, розташований на терасі на даху Café de Paris в Монте-Карло. Княжа пара відкрила інавгураційну меморіальну дошку в присутності сестри князя — принцеси Стефанії та інших родичів.

Шарлін цього вечора мала розкішний вигляд і була одягнена в блейзер-букле з торочкою чорно-золотого кольору від Akris, вартістю 1290 євро, доповнивши його блузкою з шовкового люрексу темно-сріблястого кольору від цього ж бренду за 1190 євро і шкіряними штанами, що обтискають фігуру. Взута Шарлін була в чорні туфлі-слінгбеки зі шкіри на підборах від Gianvito Rossi, в руках тримала клатч чорного кольору, у неї на пальці виблискувала заручальна каблучка, яку вона рідко носить, а у вухах були сережки з діамантами. Княгиня зробила стильне укладання та макіяж і мала прекрасний вигляд.

Її чоловік Альбер був у темно-синьому піджаку, сірих штанях, білій сорочці та з яскравою краваткою.

Фотографіями княжого подружжя поділилися на сторінці у Facebook монакського княжого палацу.

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