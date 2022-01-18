У шкіряних штанях та з розкішною каблучкою: Бріжит Макрон сходила до кінотеатру

У шкіряних штанях та з розкішною каблучкою: Бріжит Макрон сходила до кінотеатру

Перша леді Франції відвідала прем'єру французької драми.

Учора, 17 січня, Бріжит Макрон відвідала прем'єру фільму L'Amour C'Est Mieux Que La Vie, яка відбулася у кінотеатрі UGC Normandie у Парижі.

Перед камерами перша леді позувала з режисером картини Клодом Лелушем та знімальною командою.

Для цієї події пані Макрон обрала класичне чорне пальто, чорну водолазку та сині шкіряні штани з чорними вставками.

Бріжит Макрон / Getty Images

Аутфіт вона доповнила замшевими ботильйонами на підборах і чорною маскою з вишитою золотистою квіткою та золотим ланцюжком, який кріпився до водолазки.

На руці у Бріжит була розкішна золота каблучка з величезним синім каменем.

Бріжит Макрон / Getty Images

Першій леді зробили акуратне укладання та макіяж з шоколадно-бежевими тінями на повіках. Вона мала чудовий вигляд.

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