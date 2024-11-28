У шкіряних штанях й окулярах-авіаторах: папараці заскочили Джилл Байден під час шопінгу

Перша леді США з донькою сходила за покупками.
Папараці заскочили Джилл Байден під час шопінгу у центрі Нантакета, Массачусетс. Перша леді ходила по магазинах разом зі своєю донькою Ешлі Байден.
Перша леді мала стильний вигляд. Вона була одягнена у графітовий жакет, білий в'язаний светр і коричневі шкіряні обтислі штани. На шиї Джилл зав'язала молочний шарф із торочкою.
Вбрання перша леді доповнила чорними замшевими ботильйонами на стійких підборах.
Пані Байден, як завжди, була із гарним укладанням із локонами, із каблучками на руці, золотими сережками-кільцями у вухах і делікатними ланцюжками на шиї: на одному був напис Mama, а на іншому – краплевидна підвіска з діамантами і великим сапфіром. Аутфіт вона завершила стильними окулярами-авіаторами.
Ешлі обрала для свого виходу пальто трав'яного кольору, білий светр, сині джинси, чорні ботильйони і чорні окуляри.
Нагадаємо, Джилл Байден у квітковій сукні від бренду Oscar de la Renta сяяла на прощальному вечорі у Білому домі.
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