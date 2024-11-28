У шкіряних штанях й окулярах-авіаторах: папараці заскочили Джилл Байден під час шопінгу

Перша леді США з донькою сходила за покупками.

Папараці заскочили Джилл Байден під час шопінгу у центрі Нантакета, Массачусетс. Перша леді ходила по магазинах разом зі своєю донькою Ешлі Байден.

Ешлі та Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді мала стильний вигляд. Вона була одягнена у графітовий жакет, білий в'язаний светр і коричневі шкіряні обтислі штани. На шиї Джилл зав'язала молочний шарф із торочкою.

Джилл та Ешлі Байден / Фото: Associated Press

Вбрання перша леді доповнила чорними замшевими ботильйонами на стійких підборах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Пані Байден, як завжди, була із гарним укладанням із локонами, із каблучками на руці, золотими сережками-кільцями у вухах і делікатними ланцюжками на шиї: на одному був напис Mama, а на іншому – краплевидна підвіска з діамантами і великим сапфіром. Аутфіт вона завершила стильними окулярами-авіаторами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Ешлі обрала для свого виходу пальто трав'яного кольору, білий светр, сині джинси, чорні ботильйони і чорні окуляри.

Нагадаємо, Джилл Байден у квітковій сукні від бренду Oscar de la Renta сяяла на прощальному вечорі у Білому домі.

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