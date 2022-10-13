У шкіряній куртці та спідниці з вишивкою: ефектний вихід королеви Ранії

Королева Йорданії Ранія поділилася у своєму блогу в Instagram новим знімком з чергового робочого заходу та продемонструвала гарний образ.

Її Величність написала, що рада була познайомитися з командою розробників мобільного застосунку Makesy і дізнатися більше про їхнє прагнення пов'язати місцевих ремісників із дизайнерами та покупцями через електронну комерцію.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

А знімком із цієї зустрічі поділилася у соцмережі. На робочий захід Її Величність приїхала у білій футболці, поєднуючи її з пишною білою спідницею з високою талією та різнобарвною квітковою вишивкою на подолі від колумбійського бренду Silvia Tcherassi, вартістю 690 доларів. І доповнила образ червоною шкіряною курткою без рукавів та туфлями-човниками в тон на підборах.

У Ранії було розпущене довге волосся, на обличчі гарний макіяж з акцентом на губах та очах, а у вухах - сережки геометричної форми.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева усміхалася, коли спілкувалася з людьми на цьому заході.

Раніше ми показували дуже миле сімейне фото, яким поділилася королева Йорданії у соцмережі. На ньому вона зображена з чоловіком-королем Абдаллою II.

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