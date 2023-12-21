У шкіряній куртці та твідових штанях: королева Летиція з родиною сходила до ресторану

Король Філіп VI та королева Летиція відвідали приватний сімейний захід, але потрапили під приціл фотографів.

Іспанські монархи приїхали 20 грудня на вечерю до ресторану Pabu у Мадриді, організовану старшою сестрою короля Філіпа – принцесою Оленою з нагоди її 60-річчя.

Королева Летиція цього дня була одягнена в коротку шкіряну куртку, чорний трикотажний топ і широкі твідові штани з тонким поясом на талії, а взута в шкіряні туфлі-лофери. На плечі її Величності висіла невелика чорна сумка на тонкому ремінці. Королева розпустила волосся, зробила легкий макіяж і одягла сережки-висячки із зеленим камінням. У руках вона тримала чорний шарф.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її чоловік король Філіп VI вибрав більш класичний лук і був у сірому класичному костюмі, блакитній сорочці та зі строкатою фіолетовою краваткою. В руках монарха був фіолетовий шарф.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Летиція знову з'явилася на публіці у різдвяному образі, коли завітала на щорічні збори директорів Інститутів Сервантесу у Культурному центрі Німейєра в Авілесі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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