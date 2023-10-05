У шкіряній спідниці і на шпильках: фотографи заскочили міністерку закордонних справ Німеччини під час розмови з колегою

Фотографи зазнімкували, як міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розмовляла з міністром оборони Борисом Пісторіусом під час засідання кабінету міністрів Німеччини у канцелярії в Берліні. Вони сиділи на лавочці біля вікна з виглядом на парк чи ліс.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена була одягнена у темно-бордовий светр і шкіряну спідницю в тон довжини міді з розрізом спереду. Вбрання міністерка скомбінувала з темно-бордовими шкіряними туфлями на шпильках.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Аутфіт Бербок доповнила сережками-кільцями, золотим браслетом і годинником. Лук вона завершила максимально нейтральним макіяжем. Політикиня мала ефектний вигляд у цьому аутфіті.

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