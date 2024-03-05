У шкіряній спідниці із золотим аксесуаром: принцеса Таїланду на Тижні моди у Парижі

Сіріваннаварі Наріратана в образі total black з'явилася на модному показі.
Принцеса Таїланду і дизайнерка Сіріваннаварі Наріратана відвідала показ колекції осінь/зима 2024-2025 бренду Schiaparelli, який відбувся в межах Паризького тижня моди.
На фешнівенті вона з'явилася у чорній блузці з галтером і чорній шкіряній спідниці, прикрашеній золотим круглим аксесуаром із цікавим зображенням.
Свій образ принцеса доповнила чорними капроновими колготами і чорними лакованими туфлями із золотою фурнітурою і на високих шпильках.
Сіріваннаварі розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і червоний манікюр. Аутфіт дизайнерка завершила золотими сережками, каблучками з камінням і годинником із чорним ремінцем.
Нагадаємо, Сіріваннаварі Наріратана на презентації колекції свого бренду на Паризькому тижні моди з'явилася у чорному приталеному жакеті з квадратними плечами, напівпрозорому чорному боді з сексуальним декольте і пишній чорно-білій мініспідниці з мереживом.
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