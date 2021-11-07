У шкіряній спідниці: стильну Джилл Байден сфотографували з чоловіком у Білому домі

У шкіряній спідниці: стильну Джилл Байден сфотографували з чоловіком у Білому домі

70-річна дружина президента знову продемонструвала вдале вбрання.

Першу леді США Джілл Байден сфотографували із чоловіком президентом Джо Байденом на південній галявині Білого Дому. Пара прямувала до борту Marine One, щоб провести вихідні у своєму будинку у Делавері.

Джилл Байден / Getty Images

Для перельоту перша леді обрав чорну шкіряну спідницю, теплий блейзер та білий кашеміровий светр із плетенням. Завершили лук пані Байден чорні колготки, замшеві чоботи на підборах і кілька золотих прикрас на шиї, серед яких була її улюблена підвіска зі словом "мама".

Джилл Байден / Getty Images

Нагадаємо, що днем раніше президентське подружжя прийшло до Національного собору Вашингтона, щоб вшанувати пам'ять колеги та друга — Коліна Павелла, який був першим в історії США держсекретарем афроамериканського походження. Павелл помер 18 жовтня від ускладнень, пов'язаних із COVID-19, у віці 84 років.

Джилл Байден / Associated Press

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