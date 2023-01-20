У шкіряній спідниці та на шпильках: королева Летиція приїхала на ділову зустріч

Король Філіп VI та королева Летиція були присутні на зустрічі у штабквартирі RAE (Королівської іспанської академії) у Мадриді.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

50-річна королева мала як завжди стильний вигляд і була одягнена в блакитну блузку, чорну шкіряну спідницю з розрізом та високою талією з широким поясом, пальто, а також взула шкіряні туфлі-човники на підборах і в руках тримала невелику чорну сумку на короткій ручці.

До образу Її Величність гармонійно підібрала сережки-висячки з кольоровим камінням, зробила гарний макіяж і розпустила волосся. Її чоловік король Філіп VI був у синьому довгому пальті, синіх штанях та чорних туфлях-лоферах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Двома днями раніше, нагадаємо, король та королева відвідували туристичну ярмарку FITUR 2023 в Іфемі. Туди Летиція приїхала одягнена в чорний джемпер з V-подібним вирізом на декольте та білим коміром від Sandro Paris та чорних штанях із крепу від своєї улюбленої марки Boss із поясом на талії. Взута королева була у чорні черевики на квадратних підборах від Unisa.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: