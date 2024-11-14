У шкіряній спідниці та в ефектних сережках: королева Максима на робочій зустрічі

Королева Нідерландів здійснила візит до сімейної компанії Priva BV у Де-Лірі під час якого також було представлено щорічний звіт "Стан малого та середнього бізнесу 2024 року" Нідерландського комітету з підприємництва.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима знає все про фінанси, оскільки до заручин зі спадковим принцом Віллемом-Олександром (нині королем Нідерландів) вона обіймала посаду віцепрезидентки в одному з нью-йоркських банків.

На зустріч королева приїхала в зеленому аутфіті, що складається зі шкіряної спідниці та вкороченого жакета. Образ доповнила шкіряним клатчем-конвертом зі зміїної шкіри, золотими сережками-висячками, браслетом на зап'ясті та чорним шкіряним годинником. У Максими було розпущене її біляве волосся, і макіяж був виконаний у натуральних відтінках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Максима знехтувала візитом до майстра манікюру.

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