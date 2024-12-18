У шкіряній сукні і ботфортах: 60-річна схудла Мішель Обама з'явилася на шоу

Колишня перша леді США перебуває у чудовій фізичній формі.
Мішель Обама взяла участь у "Шоу Дженніфер Гадсон" у Каліфорнії. На сцені експерша леді продемонструвала ефектний лук.
Вона була одягнена у шкіряну сукню з круглим вирізом і асиметричним подолом із осінньої колекції 2024 бренду Bottega Veneta. Зверху Мішель одягла графітовий жакет оверсайз.
Аутфіт Обама доповнила чорними шкіряними ботфортами на невискоих шпильках.
Її волосся було заплетене у кіски, частину з яких вона зібрала у високий пучок. Колишня перша леді зробила макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха масивними червоно-золотими сережками, пальці – каблучками і завершила образ довгим манікюром. Мішель мала схудлий та красивий вигляд.
Нагадаємо, Мішель Обама у трикотажному топі та стильних джинсах підтримала Камалу Гарріс на виборах.
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