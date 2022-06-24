У шкіряній сукні та босоніжках на шпильках: королева Летиція на церемонії в Мадриді

У шкіряній сукні та босоніжках на шпильках: королева Летиція на церемонії в Мадриді

Королева Іспанії Летиція відвідала церемонію нагородження Retina ECO Awards у Мадриді.

На світський захід Її королівська Величність прибула сама без чоловіка короля Філіпа VI. І мала приголомшливий вигляд у чорній шкіряній сукні міді та чорних босоніжках на високих шпильках.

Летиція розпустила волосся і уклала його, зробила макіяж з акцентом на очі і нанесла на губи рожевий блиск. У вухах у неї були невеликі сережки-кільця.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Церемонія нагородження була організована газетою El País у співпраці з консалтинговою фірмою Capgemini, щоб відзначити новаторів, які прагнуть змінити довкілля. Нагородження відбувалося у Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Минулого року на церемонії нагородження королева Летиція вручила чотири нагороди за найкращі проєкти 2020 року, які були розроблені для підвищення стійкості та боротьби зі зміною клімату за допомогою технологій.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня королева Летиція та король Філіп приймали у палаці членів фонду "Принцеса де Астуріас" у Мадриді. Тоді Її Величність одягла сукню вартістю 369 фунтів стерлінгів (452 долари), поєднуючи її з малиновими слінгбеками.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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