У шкіряній сукні та ботильйонах: герцогиня Йоркська потрапила в об'єктиви нью-йоркських папараці

Сару заскочили шляхом на знімання шоу "Прямий ефір з Келлі та Раяном" - американське ранкове токшоу, яке ведуть Келлі Ріпа і Раян Сікрест у Нью-Йорку.

63-річна герцогиня Йоркська цього дня сяяла на публіці у шкіряній сукні з поясом на талії від Dolce & Gabbana, яку поєднала із чорними замшевими ботильйонами на шнурівці та золотими заклепками на підборах.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

У Сари було розпущене її руде волосся, а на голові був обруч із кольоровим камінням. Вона акцентувала увагу на макіяжі очей і одягла кілька золотих браслетів на зап'ястя. У США герцогиня Йоркська приїхала, щоб просувати свою книжку "Найінтригуюча леді".

Буквально днями вона зустрічалася із редакторкою Самантою Беррі у Нью-Йорку, де також презентувала свою нову книжку. Поки Сара в США журналісти не пропустили можливості поставити їй запитання про те, як вона ставиться до Меган та Гаррі.

Сара Йоркська із Самантою Беррі / Фото: Associated Press

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