У шкіряному корсеті і спідниці з розрізом: українка у синьо-жовтому вбранні прийшла на Паризький тиждень моди

Українка в образі в патріотичних кольорах з'явилася на фешнівенті.

Українка Лілія Тіппетц відвідала кутюрний показ бренду Georges Hobeika, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Жінка з'явилася там в ефектному образі у колір українського прапора. На ній був блакитний шкіряний корсет із пікантним декольте і поясом. Верх вона скомбінувала з жовтою спідницею міді з розрізом спереду.

Лілія Тіппетц / Фото: Getty Images

Аутфіт Лілія доповнила золотими туфлями з прозорими вставками і на шпильках. На шиї у неї був чорний широкий чокер, у руці вона тримала чорну сумку. Тіппетц розпустила волосся, зробила макіяж із тінями мідного відтінку і завершила лук браслетами.

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