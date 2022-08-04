У шкіряному луку з акцентом на декольте: новий ефектний вихід Кім Кардашян

Кім Кардашян опублікувала в Instagram знімки свого нового ефектного образу.

Зірка реаліті вийшла у світ у шкіряному екстравагантному кроптопі, який підкреслював її пікантне декольте, і шкіряних лосинах-чоботях. Аутфіт Кім доповнила невеличкою сумочкою кольору металік.

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Кардашян розпустила своє довге біляве волосся і одягла на обличчя стильні великі окуляри.

Ми впевнені у тому, що багатьом модницям сподобався цей лук Кім, і вони вже шукають схожі речі, щоб його відтворити.

Нагадаємоо, раніше Кардашян похизувалася звабливою фігурою у мокрій футболці і плавках.

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