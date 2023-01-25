Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У шкіряному пальті та тренчі: Тіна Кунакі показала два образи на Паризькому тижні моди

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1449
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У шкіряному пальті та тренчі: Тіна Кунакі показала два образи на Паризькому тижні моди

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Французька модель та дружина Венсана Касселя – Тіна Кунакі – відвідала кілька показів Паризького тижня моди.

25-річна Тіна стала однією із зіркових гостей вечері, організованої Домом Gucci у готелі Ritz, у столиці Франції. Одягнена Кунакі в червоне шкіряне пальто з сірими смугами і поясом на талії і взута у високі чоботи на шнурівці та підборах. На шиї у зірки перлинний чокер, зі схожим кольє на цьому ж заході з'явилася британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Тіна розпустила своє довге кучеряве волосся і зробила насичений макіяж.

Тіна Кунакі / © Getty Images
Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Також модель була присутня на показі Alexandre Vauthier Haute Couture весна-літо 2023 під час Паризького тижня моди. Там Кунакі з'явилася у бежевому тренчі, сірому пуловері, синіх джинсах та взута у кросівки. Волосся тоді зірка зібрала в пучок і зробила менш яскравий мейкап.

Тіна Кунакі / © Getty Images
Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на вечірці Gucci також була присутня експерша леді Франції Карла Бруні. Вона приїхала в гарному кремовому пальті з хутряним оздобленням.

Карла Бруні / © Getty Images
Карла Бруні / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1449
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація