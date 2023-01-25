У шкіряному пальті та тренчі: Тіна Кунакі показала два образи на Паризькому тижні моди

25-річна Тіна стала однією із зіркових гостей вечері, організованої Домом Gucci у готелі Ritz, у столиці Франції. Одягнена Кунакі в червоне шкіряне пальто з сірими смугами і поясом на талії і взута у високі чоботи на шнурівці та підборах. На шиї у зірки перлинний чокер, зі схожим кольє на цьому ж заході з'явилася британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Тіна розпустила своє довге кучеряве волосся і зробила насичений макіяж.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Також модель була присутня на показі Alexandre Vauthier Haute Couture весна-літо 2023 під час Паризького тижня моди. Там Кунакі з'явилася у бежевому тренчі, сірому пуловері, синіх джинсах та взута у кросівки. Волосся тоді зірка зібрала в пучок і зробила менш яскравий мейкап.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на вечірці Gucci також була присутня експерша леді Франції Карла Бруні. Вона приїхала в гарному кремовому пальті з хутряним оздобленням.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

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