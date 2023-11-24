У шкіряному плащі та лоферах: королева Летиція у стильному аутфіті приїхала на семінар

Королева Летиція, як колишня журналістка, приділяє цій темі і зараз багато особистої уваги.

Сьогодні Її Величність була присутня на закритті 16-го Міжнародного семінару з мови та журналістики FundéuRae та Фонду Сан-Мільян-де-ла-Коголла, який проходив у монастирі Юсо.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція з'явилася на публіці в довгому шкіряному плащі чорного кольору від Lottusse за 1949 євро, широких штанях з високою талією від Zara, базовому в'язаному чорному топі з круглим вирізом від Hugo Boss і шкіряних лоферах від італійської компанії Martinelli, вартістю 140 євро. У руках Летиція тримала чорну сумку зі зміїної шкіри із золотим ланцюжком від Nina Ricci.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

З прикрас дружина короля Філіпа VI одягла потрійні сережки Gold&Roses на додаток до своєї улюбленої каблучки Coreterno. Її розпущене волосся було красиво укладене хвилями, а макіяж був у теплих мідно-бежевих відтінках.

А нещодавно королева Летиція з чоловіком королем Філіпом відвідувала 25-річчя газети La Razon у її штабквартирі в Мадриді, де з'явилася у розкішній сукні з відкритими плечима.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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