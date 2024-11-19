У шкіряному сарафані та улюблених рудих чоботях: герцогиня Софі відвідала коледж у Лондоні

Софі як всесвітній посол Міжнародного агентства з профілактики сліпоти відвідала лабораторію Fight for Sight в Університетському коледжі в Лондоні.

Для появи на публіці герцогиня обрала вельми незвичайний ансамбль – шовкову блузку з квітковим принтом ME+EM і шкіряний сарафан від Loewe з поясом на талії, який вже носила раніше в поєднанні з рудими високими чоботями із замші на підборах Gianvito, які носила вже багато разів цього року.

Герцогиня Единбурзька уклала своє світле волосся недбалими хвилями, що спадають на плечі, обрала пару золотих сережок-кілець з квітковим візерунком від Giulia Barela і взяла з собою клатч зі зміїної шкіри.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Днем раніше герцогиня Софі також відвідала прийом на честь 60-річчя благодійної організації "Добробут жінок", покровителькою якої вона є, та відвідала Лабораторію боротьби за зір в Інституті офтальмології Лондонського університетського коледжу.

Минулого тижня ми бачили Софі на кількох заходах на честь Дня пам'яті.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Читайте також: