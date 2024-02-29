У шкіряному тренчі з рюшами: стильна Бріжит Макрон з'явилася на Паризькому тижні моди

Першу леді Франції можна побачити не лише на офіційних заходах і ділових зустрічах, а й на фешнівентах.

Бріжит Макрон відвідала показ жіночого одягу IFM Master of Arts сезону осінь/зима 2024-2025, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Перша леді обрала для своєї появи стильний образ total black. На ній був шкіряний тренч на блискавці і з рюшами, топ і прямі джинси.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Вбрання Бріжит доповнила чорними ботильйонами на грубій підошві і стьобаною сумочкою.

Свій лук Макрон завершила укладанням із прикореневим об'ємом, макіяжем смокі-айс і каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон приїхала до Стокгольма в елегантному вбранні і з сумкою Louis Vuitton.

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