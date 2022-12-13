У шкіряному вбранні, з довгим манікюром і новою зачіскою: Мішель Обама приголомшила моложавим виглядом

Мішель Обама в межах туру своєї нової книжки The Light We Carry виступила в Атланті, штат Джорджія.

"Ця книжка дуже важлива для мене. Це збірка моїх поглядів і практик, якими я користувалася багато років, щоб триматися на плаву в умовах невизначеності. У цьому літературному турне я ділюся зі своїми шанувальниками та новими читачами власними історіями і уроками, які допомогли мені в житті", - поділилася в одному з інтерв'ю Мішель.

Перед глядачами колишня перша леді з'явилася у стильному молодіжному образі. На ній була чорна шкірянка, білий топ і чорні шкіряні штани кльош. Взута Обама була у чорні ботильйони на шпильках, прикрашені перлами.

Мішель Обама / Фото: Getty Images

Але головною родзинкою її аутфіту була нова зачіска, з якою Мішель має значно молодший вигляд. Волосся вона заплела в африканські кіски і зібрала їх у високий пучок на маківці. Ще кілька кісок експерша леді випустила спереду.

Образ Обама доповнила лаконічними сережками, макіяжем із чорними стрілками і довгим золотистим манікюром. На пальцях у неї були каблучки.

До речі, на своїй сторінці в Instagram Мішель продемонструвала ще одну подібну зачіску, яка дуже їй пасує і відмінусовує кілька років у паспорті. До того ж, вона одягла стильні джинси кльош і чорну водолазку, доповнивши лук яскравою хусткою, яку зав'язала на грудях. У вухах були масивні золоті сережки, а взула вона червоні лаковані туфлі. Образ вийшов крутим.

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