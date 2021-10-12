У шкіряному жакеті і блузці з квітковим принтом: Гілларі Клінтон на вечірньому токшоу

Колишня держсекретарка США і експерша леді прийшла на розважальну програму.
Гілларі Клінтон взяла участь у зніманнях розважального токшоу "Пізно вночі з Сетом Маєрсом" в Нью-Йорку. Разом з Гілларі в гості до ведучого прийшла також канадська письменниця в жанрі детектива — Луїза Пенні.
Ексдержсекретарка США обрала стриманий лук. На ній був шкіряний чорний жакет, чорна блузка з романтичним квітковим принтом і золотими ґудзиками на манжетах, а також чорні широкі штани зі стрілками.
Вбрання Клінтон доповнила чорними туфлями і чорною маскою на обличчі. У вухах у неї були золоті сережки, а на руках — золоті браслети. Волосся її було укладене в акуратну зачіску, а в макіяжі акцент зроблений на очах, які вона підвела чорним олівцем.
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