У шкіряному жакеті і блузці з квітковим принтом: Гілларі Клінтон на вечірньому токшоу

У шкіряному жакеті і блузці з квітковим принтом: Гілларі Клінтон на вечірньому токшоу

Колишня держсекретарка США і експерша леді прийшла на розважальну програму.

Гілларі Клінтон взяла участь у зніманнях розважального токшоу "Пізно вночі з Сетом Маєрсом" в Нью-Йорку. Разом з Гілларі в гості до ведучого прийшла також канадська письменниця в жанрі детектива — Луїза Пенні.

Гілларі Клінтон і Луїза Пенні / Getty Images

Ексдержсекретарка США обрала стриманий лук. На ній був шкіряний чорний жакет, чорна блузка з романтичним квітковим принтом і золотими ґудзиками на манжетах, а також чорні широкі штани зі стрілками.

Гілларі Клінтон / Getty Images

Вбрання Клінтон доповнила чорними туфлями і чорною маскою на обличчі. У вухах у неї були золоті сережки, а на руках — золоті браслети. Волосся її було укладене в акуратну зачіску, а в макіяжі акцент зроблений на очах, які вона підвела чорним олівцем.

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