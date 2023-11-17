У шкіряному жакеті та синіх штанях: королева Матильда блиснула новим луком

Її Величність королева Матильда відвідала школу GVKS Groenendaal під час тижня читання для дітей у Мерксемі.
50-річна королева одягла цього дня яскравий червоний шкіряний жакет, сині штани зі стрілками до тону яких підібрала довге вовняне пальто та шкіряні чоботи на стійких підборах.
Свій денний аутфіт Матильда доповнила великими сережками у вухах, синім клатчем, одягла свою заручальну каблучку з сапфіром і годинник на зап'ястя. У королеви була її класична зачіска та легкий макіяж на обличчі.
Періодично ми бачимо королеву Матильду на публіці у шкіряному вбранні. Минулого разу, наприклад, вона приїхала на робочий захід у зеленій трикотажній кофті, до якої підібрала спідницю з лакованої шкіри насиченого зеленого кольору, а також пальто в принт і взула туфлі-човники зі шкіри рептилії.
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