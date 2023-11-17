У шкіряному жакеті та синіх штанях: королева Матильда блиснула новим луком

Її Величність королева Матильда відвідала школу GVKS Groenendaal під час тижня читання для дітей у Мерксемі.

50-річна королева одягла цього дня яскравий червоний шкіряний жакет, сині штани зі стрілками до тону яких підібрала довге вовняне пальто та шкіряні чоботи на стійких підборах.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Свій денний аутфіт Матильда доповнила великими сережками у вухах, синім клатчем, одягла свою заручальну каблучку з сапфіром і годинник на зап'ястя. У королеви була її класична зачіска та легкий макіяж на обличчі.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Періодично ми бачимо королеву Матильду на публіці у шкіряному вбранні. Минулого разу, наприклад, вона приїхала на робочий захід у зеленій трикотажній кофті, до якої підібрала спідницю з лакованої шкіри насиченого зеленого кольору, а також пальто в принт і взула туфлі-човники зі шкіри рептилії.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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