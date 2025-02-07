У шкіряному жакеті з білою облямівкою: стильна Бріжит Макрон на заході у Парижі

Перша леді Франції, як завжди, мала гарний вигляд.

Бріжит Макрон разом із чоловіком-президентом Еммануелем Макроном взяла участь в урочистому відкритті "Павільйону Франції" в одному з музеїв у Парижі. Саме цей павільйон буде представлений на Всесвітній виставці 2025 в японському місті Осака.

Перша леді позувала там у чорному шкіряному жакеті з білою облямівкою і великими накладними кишенями, чорному топі і прямих чорних штанях.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила об'ємною зачіскою, макіяжем смокі-айс, лаконічним намистом і каблучками.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у двобортному пальті і з сумкою Louis Vuitton завітала на Тиждень моди у Парижі.

Читайте також: