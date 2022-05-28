У шоколадній блузці і з новим укладанням: Олена Зеленська на зустрічі з головою представництва ЮНІСЕФ

У шоколадній блузці і з новим укладанням: Олена Зеленська на зустрічі з головою представництва ЮНІСЕФ

Перша леді України розповіла про гуманітарні проєкти, якими вона опікується під час війни.

Олена Зеленська зустрілася з головою представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіним.

Олена Зеленська і Мурат Шахін / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони обговорили відкриття 50 центрів "Спільно" в українських містах. Це ініційовані ЮНІСЕФ хаби для вимушених переселенців – родин із дітьми. Там можна буде отримати психологічну, інформаційну і медичну допомогу.

"Голодні діти зі зруйнованих війною міст. Не сьогодні – понад 75 років тому. Щоб допомогти їм і всім дітям світу, тоді з’явився дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ @unicef_ukraine", - написала дружина президента в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Пані Зеленська розповіла також про гуманітарні проєкти, якими вона опікується під час війни. Це евакуація онкохворих та дітей-сиріт за кордон, гуманітарна допомога дитячим будинкам в Україні та жителям міст, де відбуваються бої, запуск програми психологічної допомоги українським громадянам, яка стартує за підтримки ВООЗ.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Крім того, Зеленська зазначила, що разом із першими леді інших країн опікується організацією літнього відпочинку для українських дітей, які перебувають за кордоном.

"У планах – допомога дітям, які втратили кінцівки від вибухів і потребують протезування. Цей виклик наростає щодня – з кожною російською ракетою чи міною. А національна програма психологічної допомоги, яку запускаємо зараз разом з ВООЗ, дасть змогу подолати невидимі, психологічні травми війни. Наші люди відновляться й житимуть повноцінним життям. Це найменше, що ми можемо й зобов’язані зробити.

Фото: Instagram Олени Зеленської

А наші діти з першого вересня повинні мати змогу повернутись у відновлені й безпечні школи. Зараз в Україні понівечено вже понад 1600 таких закладів. І ЮНІСЕФ запропоновав свою допомогу у відновленні – готує цілий проєкт. Як мама дитини, яка, як і більшість юних українців, закінчила цей навчальний рік дистанційно, буду рада долучитися до ініціативи. Щоб перший дзвоник відбувся не онлайн, а наживо – з квітами й усмішками. Головне, щоб війна скінчилася нашою перемогою!" – написала Олена.

На зустрічі перша леді постала у строгому темному штанному костюмі і шоколадній блузці. Свій діловий образ вона доповнила новим укладанням і ніжним макіяжем.

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