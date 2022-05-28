У шоколадній блузці і з новим укладанням: Олена Зеленська на зустрічі з головою представництва ЮНІСЕФ

Перша леді України розповіла про гуманітарні проєкти, якими вона опікується під час війни.
Олена Зеленська зустрілася з головою представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіним.
Вони обговорили відкриття 50 центрів "Спільно" в українських містах. Це ініційовані ЮНІСЕФ хаби для вимушених переселенців – родин із дітьми. Там можна буде отримати психологічну, інформаційну і медичну допомогу.
"Голодні діти зі зруйнованих війною міст. Не сьогодні – понад 75 років тому. Щоб допомогти їм і всім дітям світу, тоді з’явився дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ @unicef_ukraine", - написала дружина президента в Instagram.
Пані Зеленська розповіла також про гуманітарні проєкти, якими вона опікується під час війни. Це евакуація онкохворих та дітей-сиріт за кордон, гуманітарна допомога дитячим будинкам в Україні та жителям міст, де відбуваються бої, запуск програми психологічної допомоги українським громадянам, яка стартує за підтримки ВООЗ.
Крім того, Зеленська зазначила, що разом із першими леді інших країн опікується організацією літнього відпочинку для українських дітей, які перебувають за кордоном.
"У планах – допомога дітям, які втратили кінцівки від вибухів і потребують протезування. Цей виклик наростає щодня – з кожною російською ракетою чи міною. А національна програма психологічної допомоги, яку запускаємо зараз разом з ВООЗ, дасть змогу подолати невидимі, психологічні травми війни. Наші люди відновляться й житимуть повноцінним життям. Це найменше, що ми можемо й зобов’язані зробити.
А наші діти з першого вересня повинні мати змогу повернутись у відновлені й безпечні школи. Зараз в Україні понівечено вже понад 1600 таких закладів. І ЮНІСЕФ запропоновав свою допомогу у відновленні – готує цілий проєкт. Як мама дитини, яка, як і більшість юних українців, закінчила цей навчальний рік дистанційно, буду рада долучитися до ініціативи. Щоб перший дзвоник відбувся не онлайн, а наживо – з квітами й усмішками. Головне, щоб війна скінчилася нашою перемогою!" – написала Олена.
На зустрічі перша леді постала у строгому темному штанному костюмі і шоколадній блузці. Свій діловий образ вона доповнила новим укладанням і ніжним макіяжем.
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