У шоколадній блузці з краваткою-бантом і брошкою-перлиною: Олена Зеленська зустрілася з румунською колегою
Олена Зеленська у межах робочого візиту до Будапешта зустрілася з першою леді Румунії.
Олена Зеленська зустрілася з першою леді Румунії Мірабелою Гредінару. Вона подякувала Румунії за послідовну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.
Разом вони відвідали виставку Colors of The Mind, на якій представлені роботи дітей і підлітків, що беруть участь у програмі Madrigal for Hospitals, спрямованій на підтримку арттерапії.
Зеленська з’явилася у діловому чорному штанному костюмі і шоколадній блузці з краваткою-бантом. Взута вона була у чорні туфл-човники. В Олени було гарне укладання з локонами і макіяж у ніжних відтінках.
До лацкану жакета вона прикріпила цікаву брошку з краплеподібною перлиною на металевій основі, а вуха прикрасила золотими сережками.
Гредінару була одягнена у бежеве вбрання, яке складалося з блузки і спідниці міді на затин, яке поєднала з туфлями в тон. Лук вона доповнила перлинними прикрасами.
Нагадаємо, Олена Зеленська прибула до Румунії у темно-синьому костюмі і білій блузці з фестончастими краями на манжетах.