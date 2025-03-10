У шоколадній сукні і червоних туфлях: прем’єр-міністерка Латвії в ефектному образі з'явилася на саміті

Евіка Сіліня мала чудовий вигляд на саміті в Брюсселі.
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня взяла участь у саміті ЄС, який відбувся у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.
Там вона з'явилася у сукні міді трендового шоколадного кольору з рукавами три четверті і V-подібним вирізом. Вбрання прем'єрка доповнила червоними лакованими туфлями на шпильках.
Пані Сіліня зробила гарне укладання з локонами і макіяж із акцентом на червоній помаді.
Нагадаємо, Евіка Сіліня на Європейський саміт в іспанському місті Гранада одягла чорну спідницю-олівець і червону блузку, яка мала єпископські рукава і золотистий значок у зоні декольте.
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