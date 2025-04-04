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У шоколадній сукні і сережках-кільцях: Іванка Трамп із сином сходила на матч із американського футболу
Іванка Трамп, попри свою зайнятість, багато часу проводить зі своїми дітьми.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories фото зі своїм старшим сином Джозефом. Вони сходили на матч із американського футболу. Там хлопчик сфотографувався зі своїм кумиром, він позував із мячем, на якому були автографи гравців улюбленої команди.
Іванка одягла на матч шоколадну сукню по фігурі, без рукавів і з тканинним поясом в тон. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.
Джозеф був одягнений у синю сорочку і чорні штани.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп похизувалася великою рибиною, яку впіймав її син Джозеф.