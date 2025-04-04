У шоколадній сукні і сережках-кільцях: Іванка Трамп із сином сходила на матч із американського футболу

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories фото зі своїм старшим сином Джозефом. Вони сходили на матч із американського футболу. Там хлопчик сфотографувався зі своїм кумиром, він позував із мячем, на якому були автографи гравців улюбленої команди.

Іванка Трамп із сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка одягла на матч шоколадну сукню по фігурі, без рукавів і з тканинним поясом в тон. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Джозеф був одягнений у синю сорочку і чорні штани.

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Нагадаємо, раніше Іванка Трамп похизувалася великою рибиною, яку впіймав її син Джозеф.