У шоколадній сукні і з елегантними сережками: Олена Зеленська в ефірі італійської телепрограми розповіла про війну в Україні

У шоколадній сукні і з елегантними сережками: Олена Зеленська в ефірі італійської телепрограми розповіла про війну в Україні

Перша леді України розповіла про те, як живе Україна на п'ятий місяць протистояння російському вторгненню.

Олена Зеленська дала інтерв'ю італійській телепрограмі Porta a Porta. Вона розповіла правду про війну в Україні, про те, як у кожне місто прилітають ракети і забирають життя українців.

Відео інтерв'ю перша леді опублікувала в Instagram. В ефірі вона постала у шоколадній сукні. Свій аутфіт Олена доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і елегантними золотистими сережками.

"Якщо хтось вам казатиме, що в усіх українських містах, окрім фронтових, тихо й безпечно, то це цинічна російська пропаганда. Наші люди, наші діти лягають спати, не знаючи, чи прокинуться завтра. Бо російська ракета може прилетіти будь-коли, як це днями трапилося на Одещині, у Миколаєві, у Києві…", - зауважила Зеленська.

В Олени запитали, чи не боїться вона смерті. На що дружина президента відповіла, що її лякають більше люди, які не цінують життя інших.

"Радше боюся людей, яким байдуже до свого життя. Це означає, що їм байдуже й до життя інших, раз власного не цінують. У цьому різниця між нами й російськими загарбниками – для нас важливе кожне життя", - сказала перша леді.

Нагадаємо, раніше Зеленська дала інтерв’ю одній з провідних телерадіокомпаній світу – CNN. Відбувалося воно у той час, коли розбирали завали у торговельному центрі у Кременчуці, у який влучила російська ракета.

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